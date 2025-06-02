FİFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi takımlar katılıyor?

FİFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi takımlar katılıyor?
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Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım başladı. Peki, FİFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi takımlar katılıyor?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakkında aramalar hız kazandı. İlk kez yeni formatıyla düzenlenecek turnuva için geri sayım başladı. Peki, FİFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman başlıyor, hangi takımlar katılıyor?

FİFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran Pazar günü TSİ 03.00'te oynanacak El Ahli-Inter Miami maçıyla başlayacak. Turnuvada grup maçları 27 Haziran'da oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.

HANGİ TAKIMLAR KATILIYOR?

İşte 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak takımlar;

Avrupa - 12 Takım

Manchester City (İngiltere)

Chelsea (İngiltere)

Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Inter Milan (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Porto (Portekiz)

Borussia Dortmund (Almanya)

Juventus (İtalya)

Salzburg (Avusturya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Güney Amerika - 6 Takım

Flamengo (Brezilya)

Palmeiras (Brezilya)

River Plate (Arjantin)

Boca Juniors (Arjantin)

Botafogo (Brezilya)

Atletico Mineiro (Brezilya)

Kuzey ve Orta Amerika - 4 Takım

Monterrey (Meksika)

Seattle Sounders (ABD)

Club América (Meksika)

Los Angeles FC (ABD)

Asya - 4 Takım

Al Hilal (Suudi Arabistan)

Urawa Red Diamonds (Japonya)

Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

Ulsan Hyundai (Güney Kore)

Afrika - 4 Takım

Al Ahly (Mısır)

Wydad Casablanca (Fas)

Esperance Sportive de Tunis (Tunus)

Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

Ev Sahibi Ülke Temsilcisi - 1 Takım

Inter Miami (ABD)

TAKIMLAR NASIL SEÇİLİYOR?

En çok temsilcisi olan Avrupa ve ardından onu Güney Amerika (CONMEBOL) takip ediyor.

Afrika - 4 CAF takımı. Üçü şampiyonluk yoluyla (CAF Şampiyonlar Ligi) ve biri sıralama yoluyla.

Asya - 4 AFC takımı. Üçü şampiyonluk yoluyla (AFC Şampiyonlar Ligi) ve biri sıralama yoluyla.

Avrupa - 12 UEFA takımı. Dördü şampiyonluk yoluyla (UEFA Şampiyonlar Ligi) ve sekizi sıralama yoluyla.

Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler - 4 Concacaf takımı. Hepsi şampiyonluk yoluyla (Concacaf Şampiyonlar Kupası).

Okyanusya - 1 OFC takımı. Sıralama yoluyla.

Güney Amerika - 6 CONMEBOL takımı. Dördü şampiyonluk yoluyla (CONMEBOL Libertadores) ve ikisi sıralama yoluyla.

Ev sahibi ülke - 1 takım.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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