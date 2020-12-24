FIFA, koronavirüs nedeniyle 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı iptal etti
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FIFA, koronavirüs nedeniyle 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı iptal etti

24.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:15

Futbolun patronu FIFA, gelecek yıl düzenlenecek 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada; salgın nedeniyle uluslararasıseyahatlerdeki kısıtlamalar ve hayat şartlarının yeteri kadar normale dönmemesi gerekçesiyle erkek futbolunda 2021'de düzenlenmesi planlanan 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca Peru ve Endonezya'nın ev sahipliği haklarını koruyarak organizasyonları 2023'te düzenleyeceği ifade edildi.

Buna göre 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na Peru, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ise Endonezya, 2023'te ev sahipliği yapacak.

FIFA, koronavirüs nedeniyle 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı iptal etti
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