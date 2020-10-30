FIFA, eşcinsel olduğunu duyuran hakem Tom Harald Hagen'e destek verdi
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FIFA, eşcinsel olduğunu duyuran hakem Tom Harald Hagen'e destek verdi

30.10.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:49

FIFA kokartlı Norveçli hakem Tom Harald Hagen, yerel gazete Glamdalen'e yaptığı açıklamada eşcinsel olduğunu söyledi. Halen aktif olarak hakemlik yapan ve FIFA kokartı da bulunan 44 yaşındaki Hagen'e FIFA'dan destek geldi.

Norveçli hakem Tom Harald Hagen, bu hafta eşcinsel olduğunu açıkladı. Norveç Ligi'nde aktif olarak hakemliğini sürdüren Hagen, daha önce FIFA kokartına da sahipti.

42 yaşındaki hakem, bir gazeteye verdiği röportajda eşcinselliğini açıkladı. Hagen röportajında; "Çok fazla sayıda güzel mesajlar aldım. Bu durumun bu kadar ilgi görmesine biraz şaşırdım. Özellikle genç futbolcular, hakemler, taraftarlar ve teknik direktörlerden gelen mesajları okumak çok güzel." dedi.

FIFA DESTEK VERDİ

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, Hagen'in açıklamasına desteğini gösterdi.

FIFA'nın Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Baş Sorumlusu Joyce Cook; "Futbol herkes için olmalı ve Tom Harald'ın cesur hareketi bize yol göstermesi açısından çok önemli." dedi.

FIFA, 2016'da başlatılan FIFA Çeşitlilik Ödülü ile bu konuda aktif olarak farkındalık yaratıyor.

FIFA, eşcinsel olduğunu duyuran hakem Tom Harald Hagen'e destek verdi

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Haber Yorumları (1)
FATİH: bi şeyi 40 kere söylersen olurmuş :)
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