FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için Dünya Kupası kararı! Yarı final maçı ertelendi

FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle, Ukrayna ile İskoçya arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını Haziran ayına erteledi.

POLONYA DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ

FIFA'dan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle haziran ayına ertelendiği kaydedildi. Ukrayna, finale çıkması halinde Galler-Avusturya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın men edilmesi nedeniyle Polonya'nın doğrudan finale yükseldiği ve bu turda İsveç-Çekya maçının galibiyle karşılaşacağı belirtildi.

AA / Spor