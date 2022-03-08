FIFA'dan Ukrayna ve Rusya için Dünya Kupası kararı! Yarı final maçı ertelendi
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FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İskoçya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçını haziran ayına erteledi. FIFA'dan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle haziran ayına ertelendiği kaydedildi. Öte yandan Rusya Milli Takımı'nın men edilmesi nedeniyle Polonya'nın doğrudan finale yükseldiği ve bu turda İsveç-Çekya maçının galibiyle karşılaşacağı belirtildi.
FIFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle, Ukrayna ile İskoçya arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını Haziran ayına erteledi.
POLONYA DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ
FIFA'dan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle haziran ayına ertelendiği kaydedildi. Ukrayna, finale çıkması halinde Galler-Avusturya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın men edilmesi nedeniyle Polonya'nın doğrudan finale yükseldiği ve bu turda İsveç-Çekya maçının galibiyle karşılaşacağı belirtildi.
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