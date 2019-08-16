FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu

FIFA, geçtiğimiz aylarda Eskişehirspor'a Sebastian Pinto'nun alacaklarını ödememesi nedeniyle -6 puan cezası vermişti. Bu ceza lig başlamadan önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulandı.

16.08.2019 15:23
FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu

FIFA, geçtiğimiz aylarda 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a eski futbolcuları Sebastian Pinto'nun alacaklarının eksik ödenmesi nedeniyle 6 puan silme cezası vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cezayı resmen uyguladı ve Kırmızı-Siyahlıların lige eksi 6 puanla başlaması kesinleşti.

İşte sezon başlamadan önce TFF'nin sitesinde yer alan puan durumu;

FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu
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