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FIFA'da deprem! Dünya Kupası eleme maçında şike iddiası

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FIFA'da deprem! Dünya Kupası eleme maçında şike iddiası

Güney Afrika, Gana maçında şike yapıldı iddiası üzerine başvuruda bulundu. 1-0 biten karşılaşmada bahis bağlantılı şike gerçekleştiği ileri sürüldü.

Güney Afrika Futbol Federayonu (SASA), Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Gana maçıyla ilgili FIFA'ya bahis bağlantısı iddiasıyla başvuru yaptı. Sabah'ın haberine göre; Federasyon Başkanı Danny Jordaan, karşılaşma öncesinde Gana lehine oynanan bahislerdeki olağanüstü artışı ve Güney Afrika aleyhindeki hakem hatalarını gerekçe göstererek, maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

FIFA'da deprem! Dünya Kupası eleme maçında şike yapıldı iddiası ortalığı karıştırdı

AYEW'İN GOLÜ

Konuk takım, Fenerbahçe 'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, play-off oynama hakkı elde etmişti.

"BU İLK DEĞİL"

Başkan Danny Jordaan, "Bu hakemle yaşanan ilk olay değil. Aynı hakem Tunus'ta yönettiği bir maç yüzünden saldırıya uğradı. Ayrıca bir maç Batı Afrika'dan bir takımla oynandığında aynı bölgeden bir hakemin bu maçı yönetmesinin yanlış olduğunu da söyledik" ifadelerini kullandı.

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