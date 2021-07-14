FIFA 22 sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek!

Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde popüler futbol serisi FIFA'nın yeni oyunu FIFA 22'yi duyurmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından, ortaya çıkan yeni haber oyuncuların tepkisini çekti. FIFA 22'nin Steam sayfasında yer alan detaya göre, oyuncular FIFA 22'yi birden fazla bilgisayara yükleyemeyecek.

EA Sports geçtiğimiz gün FIFA 22 çıkış yapacağı tarihi bir tanıtım fragmanı ile birlikte yayınlandı. Popüler futbol serisinin hayranları gelen bu haberin ardından, mutluluk ve heyecanlarını EA'nın sosyal medya hesapları üzerinden dile getirmişti.

Ancak, FIFA 22 hakkında ortaya çıkan son haber oyuncuların heyecanını söndürür nitelikte oldu. FIFA 22'nin Steam sayfasına yer alanbilgiye göre, PC kullanıcıları FIFA 22'yi birden fazla PC'ye yükleyemeyecek. Oyunun Steam kartında yer alan bilgi, oyunun bir aktivasyon limitine sahip olacağını gözler önüne seriyor. Artık, FIFA 22'nin PC'ye kurulumu tek bir bilgisayar için mümkün olacak. Yani oyunu satın alan kullanıcılar yalnızca seçili cihazda FIFA 22'ye erişim sağlayabilecek. EA'ya tepkilerini gösteren oyunseverler, bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladılar.

OYUNCULAR FIFA 22'Yİ YENİDEN SATIN ALMAK ZORUNDA KALABİLİR

Electornic Arts tarafından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, bu duruma oldukça sinirlenen oyuncular şimdiden, forumları oldukça olumsuz yorumlarla doldurmaya başladı bile. Birçok oyuncu FIFA 22'nin yeni bir kopyasını satın almak zorunda kalacakları olumsuz bir duruma karşı alınmayan önlem için oldukça kızgın.

Electronic Arts'ın oyunculardan gelen tepkiler sonucunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. FIFA 22'nin bilgisayar sürümünden bu özelliği kaldıracak mı yoksa oyunu tek bir bilgisayara yüklemek zorunda mı kalacağız? EA'nın ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor...