FIDE Dünya Satranç Kupası'nın ilk gününde milli sporculardan 4 galibiyet
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FIDE Dünya Satranç Kupası'nın ilk gününde milli sporculardan 4 galibiyet

FIDE Dünya Satranç Kupası'nın ilk gününde milli sporculardan 4 galibiyet
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) 2021 Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk tur birinci gün maçları oynandı.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) 2021 Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk tur birinci gün maçları oynandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk defa 5 sporcu ile mücadele eden Türkiye, ilk günde 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

GM Mustafa Yılmaz, IM Noaman Omar'ı (Birleşik Arap Emirlikleri) ve GM Emre Can 91 hamle sonunda rakibi GM Darcy Lima'yı (Brezilya) mağlup ederken, Avustralya'nın 2 numarası GM Bobby Cheng ile karşılaşan GM Vahap Şanal, ilk günü beraberlikle kapattı.

Kadınlar kategorisinde yarışan IM Ekaterina Atalık, WIM Anahi Ortiz Verdezoto'yu (Ekvador) mağlup ederken, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu ise rakibi WIM Mobina Alinasab'ı (İran) 26 hamlede yendi.

Kupanın ikinci turu yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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