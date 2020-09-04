Fibabanka'da üst düzey atama
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Fibabanka'da üst düzey atama

Fibabanka Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Serdar Yılmaz getirildi.

Fibabanka'da üst düzey atama
04.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:42

Fibabanka Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Serdar Yılmaz getirildi.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre banka, dijital dönüşüm stratejileri kapsamında müşterilerine ve iş ortaklarına teknolojiye dayalı esnek, hızlı finansal çözümler sunma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

Dijital alt yapı teknolojilerine yatırımlarını sürdüren Fibabanka, bu alandaki insan kaynağını da güçlendirecek önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Bu doğrultuda, Fibabanka'nın Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevini bundan sonra Serdar Yılmaz yürütecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 1973 doğumlu olan Serdar Yılmaz, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından aynı üniversitede Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Yılmaz, 25 yıllık mesleki kariyerinde Softech ve Türkiye İş Bankası'nda çeşitli görevlerde çalıştı.

Yılmaz, 2015 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Departmanı Chief Data Officer ve Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmenin yanı sıra 2019 yılında Türkiye İş Bankası Yapay Zeka Alan Lideri rolünü de üstlendi.

Serdar Yılmaz, 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Fibabanka'da Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı.

Kaynak: AA

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