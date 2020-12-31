FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en genç takımı TOFAŞ
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en genç takımı TOFAŞ

31.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:57
FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en genç takımı TOFAŞ

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en genç kadrosuna sahip takım 23 yıl 10 ay yaş ortalamasıyla TOFAŞ olurken, Ege Demir ise turnuvada bu sezon süre alan en genç oyuncu konumunda.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en genç kadrosuna sahip takım 23 yıl 10 ay yaş ortalamasıyla TOFAŞ olurken, Ege Demir ise turnuvada bu sezon süre alan en genç oyuncu konumunda.

2020-2021 sezonuyla birlikte ilk kez FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren TOFAŞ, turnuvada sezonun en genç kadrosuna sahip ekip oldu. Organizasyondaki ilk yılında B Grubu'nda play-off'a kalma mücadelesi veren TOFAŞ, kupada yer alan 32 takım arasında 23 yıl 10 ay yaş ortalamasıyla "en genç kadroya sahip takım" unvanını alırken, kadrosunda altyapısından yetişmiş çok sayıda oyuncu bulunan mavi yeşilli takımda Başantrenör Hakan Demir ise geçen yıldan sonra (22 yıl 8 aylık yaş ortalamasıyla: Teksüt Bandırma) üst üste ikinci kez turnuvanın en genç kadrosuna koçluk yapıyor.

SÜRE ALAN EN GENÇ OYUNCU: EGE DEMİRBu sezonun kadrolarına bakıldığında takımlarda kayıt ettirilen en genç oyuncular sıralamasında da TOFAŞ'tan 2 oyuncu yer alıyor. Kadrodaki 2004 doğumlu oyunculardan Berke Büyüktuncel 16 yıl 118 gün; Ege Demir ise 16 yıl 135 gün ile ilk 2 sırada yer aldı. 3 Kasım 2020 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan B Grubu 2'nci hafta karşılaşmasında süre de alan Ege Demir, Keravnos deplasmanda parkeye adımını atarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde "sezonun forma giyen en genç oyuncusu" unvanını kazandı. Ege Demir, bu istatistiğiyle aynı zamanda kupa tarihinde forma giyen en genç oyuncu sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Bu alanda rekor, Promitheas formasıyla 15 yıl 94 günlükken süre alan Lefteris Mantzoukas'ta bulunuyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en genç takımı TOFAŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:23:04. #1.14#
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