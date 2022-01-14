Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri kahkahaya boğdu: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz - Haberler Spor
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Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri kahkahaya boğdu: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz

Feyyaz Uçar'ın anısı stüdyodakileri kahkahaya boğdu: Ben de suskunsam siz dilsizsiniz
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından önce Batshuayi'nin suskunluğunu masaya yatıran beIN Sports yorumcuları, Feyyaz Uçar'ın anlattıklarıyla kahkahaya boğuldu. Uçar kendisine "Suskun golcü" diyenlere, "Bana 3 maç gol atamadım diye suskun golcü dediler. Ben de suskunsam siz dilsizsiniz o zaman dedim" cevabını verdiğini söyledi, stüdyo yıkıldı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Feyyaz Uçar, Siyah-Beyazlılar'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı esprilerle beIN Sports yorumcularına keyifli anlar yaşattı.

"FALSO VERMESİ LAZIM"

Beşiktaş'ın suskun forveti Batshuayi'ye öğütler veren efsane golcü, "Biraz açı, biraz falso vermesi lazım. Çok dipten vuruyor toplara " dedi.

"BEN SUSKUNSAM ONLAR DİLSİZ"

Feyyaz Uçar futbolculuk döneminde bir ara kendisine 'Suskun golcü' diyenlere, "Ben 3 maç gol atamadım, suskun golcü dediler. Ben suskunsam siz de dilsizsiniz o zaman dedim" cevabını verdiğini söyledi, stüdyo yıkıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Sorumlusu Haberler.com - Spor Haberleri
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