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Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor

Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönme kararı aldı. Oğuzhan'ın bu kararında Beşiktaş Teknik Dİrektörü Sergen Yalçın'ın etkili olduğu öğrenildi.

Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a geri dönüyor
20.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:17

Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Feyenoord'a yarım sezonluğuna kiraya verdiği Oğuzhan gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmaya karar verdi. Tecrübeli oyuncunun özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda olmasından dolayı siyah beyazlı takımda kalma kararı verdiği iddia edildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın futbolcusu, Hollanda'ya gitti, bir hava değişimi oldu onun için. Seneye yeniden aramıza katılacak" ifadelerini kullanmıştı

"SERGEN HOCA TAKIMDA KALMAMI İSTEDİ"

Ayrılık süreci hakkında konuşan Oğuzhan, "Son 2 sezonda Abdullah hoca gelmeden de benim ayrılık gibi bir düşüncem vardı. Benim de duygularım, hislerim var. Şenol hocanın son zamanlarında ıslıklar tüm takıma olmaya başladı, bana daha çok oluyordu. Benim bu dönemde ayrılık düşüncem vardı. Abdullah Avcı gitse ya da kalsa benim için fark etmeyecekti. Sergen hoca gelirken benim Beşiktaş ile görüşmelerim vardı. Sergen hoca takımda kalmamı istedi. Benim kararım çok farklı olduğundan dolayı bana saygı gösterdi. Sergen hocaya, inşallah daha güçlü döneceğim dedim. Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Hoca'ya da bunu söyledim zaten" dedi.

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