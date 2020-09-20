FETÖ'nün 'mahrem imamı' Konya'da yakalandı
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FETÖ'nün 'mahrem imamı' Konya'da yakalandı

AFYONKARAHİSAR ve Denizli'de düzenlenen, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 'kripto' yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 'mahrem imam' olduğu iddia edilen S.K., Konya'da yakalandı.

FETÖ'nün 'mahrem imamı' Konya'da yakalandı
20.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:40

AFYONKARAHİSAR ve Denizli'de düzenlenen, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 'kripto' yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 'mahrem imam' olduğu iddia edilen S.K., Konya'da yakalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 17 Eylül'de gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda HTS analizlerinden, örgütün 'mahrem imamı' olduğu belirlenen S.K.'nin, Konya'da olduğu tespit edildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü tarafından Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Harekete geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte özel bir okulda görevli olarak çalışan şüpheli S.K.'yi gözaltına aldı. Konya'daki işlemleri tamamlanan S.K., soruşturmanın yürütüldüğü Afyonkarahisar'a gönderildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar ve Denizli'de, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de düzenlenen operasyonda, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticilerince ardışık, periyodik ve şifreli olarak aradıkları tespit edilen askeri okullardan ilişiği kesilen 6 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ali Fuat GÜÇLÜER
Ali Fuat GÜÇLÜER
DHA Editörü
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