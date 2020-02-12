: Son dakika: FETÖ'den yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün 15 yıla kadar hapsi istendi

12.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:27

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

Savcı, Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Faruk Güllü'nün dosyası, 7 Ekim 2019 tarihli duruşmada hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle 86 sanıklı davadan ayrılmıştı. Güllü'nün 2019 yılı Aralık ayında görülen davada tahliye talebi reddedilmişti.

FARUK GÜLLÜ KİMDİR?

Faruk Güllü 1967 yılının Temmuz ayında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da, liseyi ise Ankara'da okumuştur. İlkokulu bitirdiği senenin yaz tatilinde mesleğe ilk adımlarını atarak, 11 yaşından itibaren her yaz üretimde çalışmış ve liseyi bitirdiği sene usta olarak yetişmiştir. Faruk Güllü 140 yılı aşkın babadan oğula aktarılarak devraldığı baklavacılık işini 6. kuşak olan oğullarına aktarmıştır. 6. kuşak ilk temsilcisi olan büyük oğlu Enes Güllü, Faruk Güllüoğlu markasını devam ettirmiştir. Güllüoğlu baklavalarının geçmişi 1871 yılında Güllü Çelebi tarafından Gaziantep'te açılan baklava imalathanesi'ne kadar uzanmaktadır.

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