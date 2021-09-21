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FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi
FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi

ABD'de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, FETÖ'nün Türkiye karşı açtığı yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebini reddetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( Fetö ) bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nden (ICSID) geldi.

Zaman Gazetesi'nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt, Türkiye'den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu. ICSID talepleri reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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