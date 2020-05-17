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FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım

Galatasaray, resmi hesabından 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın yıl dönümünü kutlamak için paylaşım yaptı. Paylaşımdaki sevinç fotoğraflarının içinde yer almayan FETÖ firarisi eski Galatasaraylı Hakan Şükür ise bu paylaşıma karşılık, "Bir gün, bu kupanın gerçek hikayesini ve hangi şartlarda kazanıldığını mutlaka anlatacağım" yanıtını verdi.

FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a
17.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:52

FETÖ firarisi eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür, 17 Mayıs'ta Galatasaray'ın paylaştığı UEFA Kupası sevinç fotoğraflarının içinde olmaması sonrası küplere bindi. Hakan Şükür, "Bir gün gelecek, büyük gururla aldığımız bu kupanın gerçek hikayesini, ve hangi şartlarda kazanıldığını mutlaka anlatacağım" diyerek sarı-kırmızılı kulübe tehditler savurdu.

Hakan Şükür attığı Tweette, "UEFA Kupasında çok gol atmamın (10 gol) resmimi paylaşmama nedeni olacağını bilsem inanın uğraşmazdım o kadar. Malum rejim ve isim yüzünden de olduğunu zannetmeyin, onlar olmasaydı da öyleydim. Askeri, sivili fark etmiyor yani. Sadece bu dönem işlerine geldi belli bir güruhun" ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür, eski kulübü Galatasaray'ı tehdit etti

"BİR GÜN GELECEK MUTLAKA ANLATACAĞIM"

Firari Şükür, "Bir gün gelecek, büyük gururla aldığımız bu kupanın gerçek hikayesini ve hangi şartlarda kazanıldığını mutlaka anlatacağım. Kupaya uzanan yolda, en çok golü atanın fotoğrafını koyamayan, ismini anamayan korkaklara gelsin. Tarih bir kere yazıldı ve onu da Biz yazdık #17Mayıs'' ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür, eski kulübü Galatasaray'ı tehdit etti
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