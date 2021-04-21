Fethiye'nin gururu Süleyman Atlı
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Fethiye'nin gururu Süleyman Atlı

Fethiye'nin gururu Süleyman Atlı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

FETHİYELİ Milli Güreşçi Süleyman Atlı, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir kez daha ülkemizi gururlandırdı.

FETHİYELİ Milli Güreşçi Süleyman Atlı, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir kez daha ülkemizi gururlandırdı. Avrupa Şampiyonası'nda 57 kg serbest stil finalinde Rus rakibi Nachyn Mongush'yi yenerek şampiyon olan Süleyman Atlı, ikinci kez aynı başarıyı gösterdi. 26 yaşındaki güreşçi, 2019'da Romanya Bükreş'te Avrupa Şampiyonu olmuştu.

2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından bu yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli güreşçi kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 93 gün kaldı ve benim için olimpiyatlardan önceki en büyük organizasyon olan Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını hak ettiği yere, en üstlere çektirmek nasip oldu. İnşallah Tokyo'da madalyanın rengi yine altın olacak" dedi.Süleyman Atlı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim hayatını da sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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