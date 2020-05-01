Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı

Türkiye'deki koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik etkilerden kurtarmak için devlet, ihtiyacı olanlara 1000 lira nakit desteği verecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Mercedes, Ferrari gibi lüks araç sahibi veya 100 büyükbaş sahibi olanların da bu destek programına başvurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Samsun'da Ferrari marka lüks araç sahibi olan birinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapmasının ortaya çıkmasının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yeni detaylar paylaştı.

"AUDI, MERCEDES SAHİBİ OLANLAR BAŞVURDU"

Lüks araç sahiplerinin veya çiftlik sahiplerinin de yardım için başvuru yaptığını ancak bu kişilere yardım vermediklerini aktaran Bakan, Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye şunları anlattı: "Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi'si, Mercedes'i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu."

"YÜZ BÜYÜKBAŞ SAHİBİ DE YARDIM İÇİN BAŞVURDU"

Kamu vicdanı için varlıklı olanların başvurularının kabul edilmediğini söyleyen Bakan "Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük. Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari'yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.