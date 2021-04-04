Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı
Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Sarı-kırmızılılar 2 maçtır galibiyet yüzü göremezken, toplam 7 gol yedi. Takımın kötü olduğu dönemlerde, yaptığı kurtarışlarla arkadaşlarını oyunun içinde tutmayı başaran Muslera da eski formundan çok uzak. Son 2 maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamayan Uruguaylı kaleci, daha önce forma giydiği 11 maçta kalesinde 7 gol görmüştü.
Galatasaray, Hatay deplasmanından ağır yaralı olarak döndü. Sarı-kırmızılılar iki haftadır 3 puana hasret kaldı. Milli aradan önce 4-3'lük Rize mağlubiyeti ardından dün 3-0'lık Hatay yenilgisi, Aslan'ın şampiyonluk inancına ket vurdu.
12 ŞUTUN 7'Sİ GOL OLDU
Sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste ikinci kez mağlup olurken bu maçlarda toplam 7 gol yedi. Opta istatistiklerine göre son iki Süper Lig maçında kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamayan Fernando Muslera, daha önce forma giydiği 11 maçta kalesinde 7 gol görmüştü. İki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde başarılı olamayan tecrübeli eldiven daha önceki 41 şutta 7 gol yemişti. Uruguaylı kaleci bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de toplam 13 maça çıktı ve 14 gol yedi.