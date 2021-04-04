Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı
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Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı

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Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Sarı-kırmızılılar 2 maçtır galibiyet yüzü göremezken, toplam 7 gol yedi. Takımın kötü olduğu dönemlerde, yaptığı kurtarışlarla arkadaşlarını oyunun içinde tutmayı başaran Muslera da eski formundan çok uzak. Son 2 maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamayan Uruguaylı kaleci, daha önce forma giydiği 11 maçta kalesinde 7 gol görmüştü.

Galatasaray, Hatay deplasmanından ağır yaralı olarak döndü. Sarı-kırmızılılar iki haftadır 3 puana hasret kaldı. Milli aradan önce 4-3'lük Rize mağlubiyeti ardından dün 3-0'lık Hatay yenilgisi, Aslan'ın şampiyonluk inancına ket vurdu.

12 ŞUTUN 7'Sİ GOL OLDU

Sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste ikinci kez mağlup olurken bu maçlarda toplam 7 gol yedi. Opta istatistiklerine göre son iki Süper Lig maçında kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamayan Fernando Muslera, daha önce forma giydiği 11 maçta kalesinde 7 gol görmüştü. İki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde başarılı olamayan tecrübeli eldiven daha önceki 41 şutta 7 gol yemişti. Uruguaylı kaleci bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de toplam 13 maça çıktı ve 14 gol yedi.

Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı

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