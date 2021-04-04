Fernando Muslera son iki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamadı

Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Sarı-kırmızılılar 2 maçtır galibiyet yüzü göremezken, toplam 7 gol yedi. Takımın kötü olduğu dönemlerde, yaptığı kurtarışlarla arkadaşlarını oyunun içinde tutmayı başaran Muslera da eski formundan çok uzak. Son 2 maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamayan Uruguaylı kaleci, daha önce forma giydiği 11 maçta kalesinde 7 gol görmüştü.