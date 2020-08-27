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Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini söyledi. Yeni sezonun ilk yarısını kaçıracak olan Uruguaylı file bekçisi, "Türkiye'de yaşadığımız için gurur duyuyoruz. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum" sözlerine yer verdi.

27.08.2020 21:04 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:41

Galatasaraylı futbolcu Fernando Muslera, yeni sezon öncesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kaçıracak olan Uruguaylı file bekçisi, futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini söyledi.

beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Muslera, "Bu ülkede yaşadığımız için gurur duyuyoruz. Nasıl ki Uruguay doğduğum ülkeyse Türkiye de sevdiğim ülke. Burayla özdeşleştim. Türkiye'de 10 yıl yaşayacağımı ve Galatasaray'da 10 yıl oynayacağımı hiçbir zaman tahmin edemezdim. Kulüp ile kimyamız uydu. Çok kupa kazandık. Kendimi evimde hisseden bir futbolcuyum. Başka bir yöne gitmek istemeyen bir oyuncuyum. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNÜŞÜM BİYOLOJİK İLERLEMEYE BAĞLI"

Deneyimli futbolcu, sahalara geriş dönüşü hakkında da açıklamalarda bulunup "Sahalara geri dönüşüm için kesin bir tarih vermek zor. Her şey biyolojik ilerlemeye bağlı durumda. Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Kendimi nasıl hissedeceğime bağlı" dedi.

"TÜM TAKIMLARI FİZİKSEL OLARAK VURDU"

Pandemi sonrasında devam eden ligi de değerlendiren Muslera, "Sezonun ikinci yarısına iyi başlamıştık. Fiziksel açıdan iyi durumdaydık. Pandemi süreci sadece bizi değil, neredeyse tüm takımları fiziksel olarak vurdu. Türkiye gibi bir ligde 2-3 ay boyunca saha dışında idmansız kaldıktan sonra ligi tamamlamak için birden bire geri dönmek kolay değil. Futbol bir anlar oyunu. Çok iyi bir dönemde lige geri dönmüştük ama pandemi süreci bizi etkiledi. Yeniden başladığımızda tamamen farklı bir takım kimliğine büründük" sözleriyle açıklamalarına devam etti.

"FATİH HOCAYA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Verdiği destek nedeniyle teknik direktör Fatih Terim'i de unutmayan Muslera, Fatih Terim gibi önemli bir teknik direktörün beni takım için nitelendirmesi gurur verici. Ancak tek farktör ben değilim. Başka durumlar da bizi etkiledi. Bunlardan ders aldık. Fatih Terim'den takım için önemli bir oyuncu olduğuma dair şeyleri duymak beni mutlu etti.Bence sadece Galatasaray'ı değil diğer takımlar da etkiledi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü ve bu ligde yer alan her takımın taraftarı Türk futbolunun farklı, heyecanlı ve tutkulu olmasını sağlıyor. Ligi bir şekilde seyircisiz olarak bitirmek zorundaydık ama taraftar olmadan futbol çok bir şey ifade etmiyor. Eminim ki ligde oynayan diğer oyuncular da böyle düşünüyordur" sözlerine yer verdi.

Fernando Muslera'dan emeklilik açıklaması: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum
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