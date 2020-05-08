Ferizli'de berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Ferizli Belediyesi ekipleri, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü açılacak berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlattı.

Dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın haline gelen koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkemizde önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 2020 tarihinde kapanan berber ve kuaför salonları 11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet verecek.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun talimatları doğrultusunda harekete geçen temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan berber ve kuaför salonlarında dezenfekte çalışması başlattı. Ekipler, koronavirüse karşı etkili dezenfektasyon ilacı ile dükkanları baştan aşağı dezenfekte ediyor. İlçede bulunan tüm berber ve kuaför salonlarını 11 Mayıs'a kadar dezenfekte edeceklerini vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, "Salgınla mücadelede olumlu sinyallerin alınmasıyla birlikte ülkemizde normalleşme süreci kontrollü bir şekilde başlıyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme planı kapsamında, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaför, berber ve güzellik salonları hizmet vermeye başlayacak. 11 Mayıs'tan itibaren dükkanlarını açabilecek olan berber ve kuaför hemşerilerimizin dükkanlarının içini dışını dezenfekte etmeye başladık. Korona virüs salgınına karşı mücadelemize ve tedbirlerimizi aralıksız almaya devam edeceğiz" dedi.

Dezenfekte sırasında dükkânlarının başlarında bulunan berber ve kuaförler, işyerlerini dezenfekte eden belediyeye teşekkür ederek, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ferizli Belediyesi koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan yaşlılardan kronik rahatsızlığı olanlara, ihtiyaç sahiplerinden esnafa, öğrencisinden sokak hayvanlarına kadar her kesim için seferber oldu ve çalışmalarıyla bu zorlu süreçte halkın takdirini topladı.

Kaynak: Bültenler