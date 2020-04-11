SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Ferhat Arıcan'a Dünya Kupası'nda bronz madalya - Spor
Ferhat Arıcan, Spor

Ferhat Arıcan'a Dünya Kupası'nda bronz madalya

ULUSLARARASI Cimnastik Federasyonu (FIG), koronavirüs salgını nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verirken, İzmirli sporcu Ferhat Arıcan bronz madalyayı boynuna takmaya hak kazandı.

11.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:09
Ferhat Arıcan'a Dünya Kupası'nda bronz madalya

ULUSLARARASI Cimnastik Federasyonu (FIG), koronavirüs salgını nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verirken, İzmirli sporcu Ferhat Arıcan bronz madalyayı boynuna takmaya hak kazandı. Azerbaycan'da 12-15 Mart'ta düzenlenmesi planlanan organizasyon salgın engeli nedeniyle ertelenmişti. Cimnastikte son yıllarda dünya çapında adından söz ettiren ülkemiz adına kendisi gibi İzmirli olan İbrahim Çolak ve Ahmet Önder'le birlikte ilkleri başaran isim olan Ferhat Arıcan, Türkiye'ye cumhuriyet tarihinde erkeklerde ilk olimpiyat gururunu da yaşatmıştı.

Brezilya'da 2016 yılında düzenlenen Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk Türk erkek jimnastikçi olan İzmirli sporcu, kariyerinin ikinci olimpiyat vizesini Ekim 2019'da Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda alarak tarih yazmıştı. Cimnastikte dünya çapında kendi adını taşıyan 3 hareketi literatüre sokan ilk sporcu olan Ferhat, Nisan 2018'de Belarus'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası ve Haziran 2019'daki Avrupa Oyunları'nda bronz madalyayı boynuna taktı. Ferhat'tan önce Osmanlı Devleti döneminde davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyata giden ilk sporcu olmuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Spor
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi Spor
Koronavirüs nedeniyle bir futbol turnuvası daha iptal edildi
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor Spor
Menajerine tam yetki veren yıldız futbolcu G.Saray'dan ayrılıyor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda! Spor
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Talisca'nın 'Geliyor gönlümün efendisi' paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Levent Dörter Ekrem İmamoğlu
Spor Falcao Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Ankara Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Ferhat Arıcan'a Dünya Kupası'nda bronz madalya - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 14:43:38. #1.14#
title