Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım talip oldu

Sarı-Lacivertli takımda 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile yola devam edilmesi beklenmiyor. Ferdi de daha fazla şans alabileceği bir takıma gitme taraftarı. Oyuncunun yetiştiği ülke Hollanda'dan üç takım Ferdi'ye talip oldu. Bu takımlar Feyenoord, AZ Alkmar ve Vitesse.