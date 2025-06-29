Ferdi Kadıoğlu evli mi, bekar mı?

Ferdi Kadıoğlu evli mi, bekar mı?
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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve sevgilisi Sera Vrij, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Çiftin bir kızı olacak. Peki, Ferdi Kadıoğlu evli mi, bekar mı?

    Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oluyor. Ferdi Kadıoğlu evli mi, bekar mı?

    KIZLARI OLACAK

    Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin hamile olduğunu paylaşan Kadıoğlu, bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Çiftin bir kızı olacak.

    FERDİ KADIOĞLU VE SERA VRIJ EVLİ Mİ?

    Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Kadıoğlu'nun evlilik durumu oldu. Şu an için Kadıoğlu ile Sera Vrij arasında resmi bir evlilik bulunmuyor. Ancak mart ayında gerçekleşen evlilik teklifi, çiftin bu yolda ilerlediğini gösteriyor. Nişanlı oldukları bilinen çiftin, önümüzdeki dönemde evlenmesi bekleniyor.

    Osman DEMİR
    Osman DEMİR
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