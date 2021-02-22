Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi
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Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi

22.02.2021 10:32 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:40
Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi

Göztepe maçında kaybettiği üç puanla ağır yara alan Fenerbahçe'de lk yarının son dakikalarında Ozan Tufan'ın maçın hakemi Hüseyin Göçek'e gösterdiği tepki yayıncı kuruluşun mikrofonundan da duyuldu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Göztepeli oyuncuların abartılı vakit geçirdiğini iddia ederek Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. İlk yarının son dakikalarında Ozan Tufan, Göçek'e "Mahvediyorsun bizi ya!" sözleriyle serzenişte bulundu. Ozan'ın bu sözleri yayıncı kuruluş mikrofonlarından duyuldu.

SON HAFTALARDA HÜCUM ETKİNLİĞİ AZALDI

Luiz Gustavo'nun sakatlığı Fenerbahçe'de sahada defansif açıdan olumsuz sonuçlar doğururken bu bölgede forma giyen Jose Sosa ve Ozan Tufan'a da ekstra yük bindi. Ozan'ın geçmiş maçlara göre hücum etkinliği daha az oldu.

Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi

TRANSFERİN GÖZDESİ DURUMUNDA

Ozan Tufan, yaz transfer dönemiyle birlikte bir kez daha transferi en fazla konuşulacak isim olacak. Transfer döneminin son günü Crystal Palace'tan gelen teklifi değerlendiren Fenerbahçe Yönetimi, Ozan Tufan için önerilen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti. 25 yaşındaki Ozan Tufan'ın bonservis bedelini 14 milyon euro olarak belirleyen Fenerbahçe, bu yaz EURO 2020'den önce milli futbolcunun satışını gerçekleştirmek istemiyor.

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