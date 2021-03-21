Fenerbahçelileri kahreden tablo! Ali Koç geldikten sonra yüzleri gülmedi

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Fenerbahçe'nin derbi kabusu sürüyor. Sarı-lacivertler Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı ve derbilerdeki kötü karnesine bir maç daha ekledi. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi. Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 21, Beşiktaş'a ise 15 yıldır süren yenilmezlik serileri de bu dönemde son buldu.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde kötü geçen ilk 2 sezonun ardından yeni sezona çarpıcı isimleri kadrosuna katarak girmişti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında son dakikalarda gelen golle şampiyonluk umutlarını diri tutabildi.

GALİBİYET YÜZDESİ DÜŞÜK

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tam 124 resmi maça çıktı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler sadece 58 galibiyet alarak yüzde 50'nin bile altında kaldı. Ayrıca sarı-lacivertliler bu maçlarda 40 yenilgi, 26 beraberlik aldı.

DERBİLERDE BAŞARISIZ

Ali Koç döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Toplam bu iki takımla 11 randevuda 6 beraberlik, 5 yenilgi alındı. Ayrıca Galatasaray'a karşı 21, Beşiktaş'a ise 15 yıllık Kadıköy'de yenilmezlik serisi de bu dönemde bitti.

GALİBİYETE HASRET KALDI

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı çıktığı dört derbi maçını da kazanamadı.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı derbiler:

Beşiktaş: 3-4

Beşiktaş: 1-1

Galatasaray: 0-0

Galatasaray: 0-1