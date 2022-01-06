Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekliyor! Listede iki isim daha var - Haberler Spor
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Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekliyor! Listede iki isim daha var

Diğer - Haberler | Spor

Yeni teknik direktörünü arayan Fenerbahçe, Joachim Löw'le yapılan görüşme sonrası beklemeye geçti. Sarı-lacivertliler, Alman hoca olmazsa listedeki iki isme yönelecek.

Sarı-lacivertli ekibin Joachim Löw'le yaptığı görüşmenin ardından camiada hareketlilik yaşanıyor. Ali Koç'a yakın bir yönetici, "Önceki gece olmadı ama daha öncesini bilemem" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetici "Bu Haberler çıkınca ben de araştırdım. Sayın başkan da o gece böyle bir görüşmenin olmadığını teyit etti. Daha önce olmuş mu bilemem" diyerek açık kapı bıraktı.

Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekliyor! Listede iki isim daha var

Alman teknik adamla anlaşma zemini arayan yönetim, listede iki isim daha tutuyor. Slaven Bilic ve İsmail Kartal alternatifler arasında yer alıyor.

Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekliyor! Listede iki isim daha var

Yeni teknik adamın pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasına yetişmesi planlanıyor. Olmazsa takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.

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