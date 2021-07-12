Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti!
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Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti!

Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Fifplay'ın düzenlediği FIFA 22'nin kapak fotoğrafında yer alacak futbolcu anketinde listede bulunan Mesut Özil, Fenerbahçeli taraftarların desteğinin ardından oylamada birinci sıraya yerleşti. EA ise Mesut Özil yerine FIFA 21'in de yüzü olan Kylian Mbappe'yi kapak yüzü olarak seçti.

EA Sports'un popüler futbol serisi FIFA'nın yeni oyunu FIFA 22 için geçtiğimiz haftalarda Fifplay tarafından bir anket düzenlendi. Anket, FIFA 22'nin kapak yüzünün kim olacacağını belirlemek için yapıldı. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe gibi dünyaca ünlü birçok futbolcunun yer aldığı listede, ülkemizin önemli spor kulüplerinden Fenerbahçe'de forma giyen yıldız isim Mesut Özil'de bulunuyordu. Fenerbahçeli taraftarlar oylamada Mesut Özil'i zirveye taşımak için sosyal medyada bir gündem oluşturdu.

MESUT ÖZİL FIFPLAY'IN ANKETİNDE BİRİNCİ OLDU

Mesut Özil ankette,151 bin oy kullanımıyla zirvede yer alırken, en yakın rakibi Mohamed Salah 50 bin oy aldı. Ayrıca, FIFA 22'nin kapak yüzü seçilen Kylian Mbappe ise sadece 2 bin oy aldı.

Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti!

MBAPPE YENİDEN FIFA'NIN KAPAK YÜZÜ

EA, yıllardır FIFA serisinde geleceği parlak genç oyuncuları kapak yüzü olarak seçiyor. Hatırlanacağı üzere FIFA 21'de Kylian Mbappe ve Erling Haaland kapak yüzü olarak yer almıştı.

Kapağında yer alacak futbolcunun halk oylamasıyla belirlendiği FIFA 22 için en yüksek oyu alan futbolcu Kylian Mbappe oldu. Fransız futbolcu, 2021 yılında da en yüksek oyu olarak FIFA 21'in kapak yıldızı seçilmişti.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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