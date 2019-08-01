Fenerbahçeli yelkenci Yalçın Çıtak'tan üst üste ikinci dünya şampiyonluğu

Kanada'nın ev sahipliğinde 24-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Yalçın Çıtak, birincilik kürsüsüne çıktı.

Dünya genelinde 32 ülkeden 208 genç ve başarılı yelkencinin yarıştığı turnuvada, milli yelkenci Yalçın Çıtak, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. 18 yaşındaki Çıtak, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde, Türk yelkenciliği adına çok önemli bir başarı daha elde ederek Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Yalçın Çıtak'ın dünya şampiyonluğu ve elde ettiği başarılar hakkında sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

'TÜRK SPORU ADINA YİĞİT İLE GURUR DUYUYORUZ'

Milli yelkenci Yalçın Çıtak'ın başarısının ülke sporu ve kulüp açısından çok önemli olduğunu ve Fenerbahçe Yelken Şubesi'nin Türkiye'deki yelken kriterlerini belirlediğini vurgulayan Selma Altay Rodopman, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, kulübümüzü başarıyla temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan sporcumuz Yalçın Çıtak'ı tebrik ediyorum. Sporcumuz birkaç hafta önce 9 farklı sınıfta 67 ülkeden 300'e yakın yelkencinin yer aldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda da altın madalyayı ülkemize getirmişti. Bu da onun üzerine yine bir rekor oldu. Yiğit, kulübümüze geçtiğimiz yıl Turgutreis Yelken Kulübü'nden transfer oldu. Kulübümüzün, sponsorumuz Doğuş ile sporcularımıza sunduğu Avrupa standartlarında şartlar ve destekle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Sporcumuz bu sonuçla, Fenerbahçe yelken altyapısındaki ivme ile birlikte kulübümüzün spora ve sporcuya bakış açısının değerini kanıtladı diyebiliriz. Daha önce de milli yelkencimiz Alp Rodopman, Dünya Gençler Şampiyonası'nda 7'ncilikle bizleri gururlandırmıştı. Tüm bu sonuçlara, altyapıdan yetiştirdiğimiz sporculara ve olimpiyat hedeflerimize baktığınızda ülkemizde yelkenciliğin kriterlerini Fenerbahçe Doğuş Yelken'in belirlediğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları için geri sayım heyecanımız başladı. Umuyorum olimpiyat kotasını rekorla elde etmiş olan sporcumuz Çağla Dönertaş ile olimpiyatlara gitmeye hak kazanan sporcumuz Alican Kaynar gibi sporcularımız Ateş ve Deniz Çınar da 2020 Tokyo Olimpiyatları için kotayı alacak ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler."



Kaynak: DHA