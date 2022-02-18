Taraftarlar Ferdi için kıyameti kopardı! Sosyal medyanın zirvesine oturan etiket

Son olarak Fenerbahçe'nin, Slavia Prag ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde gösterdiği performansla taraftarların yoğun desteğini alan Ferdi Kadıoğlu, Sarı Lacivertli takımın taraftarlarından ilgi görmeye devam ediyor.

Sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun mukavelesinin uzatılmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, #FerdiyeSözleşmeVerAliKoç hastagini Twitter'da en çok konuşulan konu yapmayı başardı. Sarı Lacivertlilerin, yoğun ilgi gösterdiği konu taraftarlar arasında yoğun bir destek gördü.

Öte yandan Slavia Prag ile oynanan maçta 1 gol atan ve gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Ferdi Kadıoğlu, 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunmuştu. "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin?" sorusuna yanıt veren Kadıoğlu, "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim" demişti.

Fenerbahçe ile sözleşmesini halen uzatmayan Ferdi Kadıoğlu'nun adı Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türk takımlarıyla da anılıyor.