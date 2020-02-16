Haberler » Spor » Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor - Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u takımlarının başında görmek istiyor.

16.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:46
Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında 'yi ağırladı. İlk 45 dakikası 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol bulan başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skor sonrası oklar Ersun Yanal'a çevrildi. Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve yerine Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un gelmesi yönünde sosyal medyada paylaşımlar yaptı.


Haber Videosu

: Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)

  • ....:
    Fenerbahçeye Erol Bulut vs değil planı olan bi hoca gelmeli gerekirse 3 yıl şampiyon olmayalım ama geleceğe yatırım yapan gençleri takıma monte edebilecek biri gelmesi lazım bi alman yada klopp veya tuchel ekolünden biri gelmesi lzım artık eskisi gibi anelkalar, carloslar alexler gelemez fenerbahçemize onun için camia içinden açıklama yapılıp feda gibi bir 3 sezon geçirip gençlere yönelik hareketler edilmeli borç olmuş 550 milyon euro
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • SAKIN:
    ULAN EROL BULUT KIM GERI ZEKA SURUSU SIZI ONCE DE ERSUN ERSUN DEDINIZ ALIN SIZE ERSUN MESELE HOCA DEGIL FUTBOLCU MESELESI OZAN TOLGA JAILSON OLMAZ BU IS DEVSIRME SOL BEK SOL DEFANS OLMAZ OLURSA DA BOLE OLUR
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler