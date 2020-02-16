Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor
Ankaragücü mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u takımlarının başında görmek istiyor.
Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk 45 dakikası 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol bulan başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skor sonrası oklar Ersun Yanal'a çevrildi. Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve yerine Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un gelmesi yönünde sosyal medyada paylaşımlar yaptı.
Haber Videosu: Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor
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Fenerbahçeye Erol Bulut vs değil planı olan bi hoca gelmeli gerekirse 3 yıl şampiyon olmayalım ama geleceğe yatırım yapan gençleri takıma monte edebilecek biri gelmesi lazım bi alman yada klopp veya tuchel ekolünden biri gelmesi lzım artık eskisi gibi anelkalar, carloslar alexler gelemez fenerbahçemize onun için camia içinden açıklama yapılıp feda gibi bir 3 sezon geçirip gençlere yönelik hareketler edilmeli borç olmuş 550 milyon euroCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ULAN EROL BULUT KIM GERI ZEKA SURUSU SIZI ONCE DE ERSUN ERSUN DEDINIZ ALIN SIZE ERSUN MESELE HOCA DEGIL FUTBOLCU MESELESI OZAN TOLGA JAILSON OLMAZ BU IS DEVSIRME SOL BEK SOL DEFANS OLMAZ OLURSA DA BOLE OLURCevap Yaz 1 Yayından Kaldır