: Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor

16.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:46

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk 45 dakikası 1-0 MKE Ankaragücü üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol bulan başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skor sonrası oklar Ersun Yanal'a çevrildi. Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve yerine Alanyaspor'un hocası Erol Bulut'un gelmesi yönünde sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

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