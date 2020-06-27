Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'de sakatlanan Gine asıllı Fransız stoper Simon Falette sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı. Falette'in yerine stoperde Brezilyalı futbolcu Luis Gustavo forma giydi.
27.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:48
Fenerbahçe'nin Gine asıllı Fransız futbolcusu Simon Fallette, adelesindeki sertleşme nedeniyle tedbir amacıyla Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Falette'nin kadrodan çıkarılmasının ardından stoper bölgesinde Luiz Gustavo yer aldı.
KASIMPAŞA MAÇINDA 90 DAKİKA OYNADI
Ligde geçen hafta oynanan ve 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 90 dakika forma giymişti.