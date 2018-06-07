Fenerbahçeli Rambo Okan, Adını Ali Koç Olarak Değiştirmek İçin Mahkemeye Başvurdu

Fenerbahçe'de gerçekleşen tarihi seçim sonrasında sarı-lacivertlilerin 37. başkanı olan Ali Koç, zaferin ardından balkon konuşması yapmış ve bu sırada ünlü taraftar Rambo Okan'la aralarında ilginç bir diyalog geçmişti. Yoğun tezahüratlar nedeniyle sözleri kesilen Ali Koç, Rambo Okan'ı gördükten sonra taraftara el sallamış ve bu anlar, sosyal medyada gündeme oturmuştu.

"Rambo" lakaplı Okan Güler, Ali Koç'un başkan seçilmesi üzerine harekete geçti. Rambo, ismini Ali Koç olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

HAKİM REDDETTİ, RAMBO İSYAN ETTİ

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Rambo, "Ben doğal, kendi hakkımı kullanıyorum. Adımı Ali Koç yapmak istiyorum, yapmıyorlar. Böyle adalet mi olur? Yazıklar olsun ya." ifadelerini kullandı.