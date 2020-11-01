Fenerbahçeli Ozan Tufan, Leicester City'nin radarına girdi
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Fenerbahçeli Ozan Tufan, Leicester City'nin radarına girdi

01.11.2020 13:42 | Son Güncelleme: 01.11.2020 13:59

Son dönem performansıyla adından söz ettiren ve Avrupa devlerini peşinden koşturan Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in formasını giydiği İngiliz kulüp Leicester City, talip oldu.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı.

Bir süredir Ozan'ı takipte olan Premier Lig ekibinin F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester'ın Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında. Ancak İngiliz ekibinin işi kolay değil. Ozan Tufan'ı Fransız ekibi Lyon'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de biliniyor.

F.BAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon euro olarak revize etmişti.

Fenerbahçeli Ozan Tufan, Leicester City'nin radarına girdi
Haber Yorumları (1)
FB Lİ: Hadi ins....uste ins fazla istemezler...yinede ne isterlerse verin....defolup gitsin
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 14:52:10. #1.15#
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