Fenerbahçeli Muhammet Onur, yetiştiği kulübü unutmadı
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Fenerbahçeli Muhammet Onur, yetiştiği kulübü unutmadı

Fenerbahçeli Muhammet Onur, yetiştiği kulübü unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de top koşturan Muhammet Onur Başyiğit, kendisini Türk futboluna kazandıran ve 6 yıl formasını terlettiği Denizli Çamlık Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Fenerbahçe'de top koşturan Muhammet Onur Başyiğit, kendisini Türk futboluna kazandıran ve 6 yıl formasını terlettiği Denizli Çamlık Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Denizli Çamlık Futbol Kulübü'nde yetişen ve 6 sene formasını giydikten sonra gösterdiği üstün performansla Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olan ve burada genç milli takımlara yükselerek milli formayı giyen Muhammet Onur Başyiğit, yetiştiği takımı ziyaret ederek antrenör ve futbolcular ile hasret giderdi.

Denizli Koleji'nde bulunan antrenman sahasında antrenör ve arkadaşları ile bir araya gelen başarılı futbolcu daha önce omuz omuza Çamlık Futbol Kulübü'nün başarısı için mücadele ettiği arkadaşları ile sohbet ederek onlara deneyimlerini aktardı ve arkadaşları ile hasret giderdi. Milli Futbolcu daha çok çalışarak, mücadele ederek hedef koymaları halinde herkesin başarılı olabileceğini söyledi.

Çamlık Futbol Kulübü antrenörü ve Başkanı Şenol Ünlü de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başyiğit'in Çamlık Futbol Kulübü'nden yetişerek Türkiye'nin en önde gelen kulüplerinden birisinin formasını giymesinin yanı sıra milli formayı giymesinin de kendilerini gururlandırdığını belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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