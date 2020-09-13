Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Fenerbahçe, Sloven futbolcu Miha Zajc'ın kiralık olarak Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.

Birçok ismi kadrosuna dahil eden Fenerbahçe'de ayrılıklar da gelmeye başladı. Sarı lacivertliler, Sloven oyuncusu Miha Zajc'ın Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek. 2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı lacivertliler 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.