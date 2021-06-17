Fenerbahçeli Michael Frey bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer oldu
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Fenerbahçeli Michael Frey bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer oldu

Fenerbahçeli Michael Frey bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Frey'in Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtilerek, "Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Zürih takımından transfer ettiği santrfor Frey, ilk sezonunda 22 resmi maçta 5 gol atabildi. Bir sonraki sezon Almanya'nın Nürnberg takımına kiralanan Frey, geçici transferle 2020-2021'de ise Belçika ekiplerinden Waasland-Beveren'de görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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