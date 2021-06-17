Fenerbahçeli Michael Frey bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer oldu

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in bonservisiyle Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Frey'in Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtilerek, "Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Zürih takımından transfer ettiği santrfor Frey, ilk sezonunda 22 resmi maçta 5 gol atabildi. Bir sonraki sezon Almanya'nın Nürnberg takımına kiralanan Frey, geçici transferle 2020-2021'de ise Belçika ekiplerinden Waasland-Beveren'de görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan