Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü
24.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:42
Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Garry Rodrigues, eski kulübü Al-İttihad'a geri döndü. Deneyimli yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti ancak Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-İttihad'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetmişti.
ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a döneceği iddia edilen deneyimli yıldızın yeni adresi belli oldu. Rodrigues, sözleşmeli futbolcusu olduğu Al-İttihad'a döndü.
29 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibinde 10 numaralı formayı giyecek.
(Kaynak: Sabah)