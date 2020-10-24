Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü
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Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü

24.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.10.2020 17:42
Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Garry Rodrigues, eski kulübü Al-İttihad'a geri döndü. Deneyimli yıldızın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti ancak Rodrigues, Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-İttihad'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshetmişti.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Sarı lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a döneceği iddia edilen deneyimli yıldızın yeni adresi belli oldu. Rodrigues, sözleşmeli futbolcusu olduğu Al-İttihad'a döndü.

29 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan ekibinde 10 numaralı formayı giyecek.

(Kaynak: Sabah)

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