Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u çok çabuk unuttu!
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Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u çok çabuk unuttu!

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Fenerbahçeli futbolcular Erol Bulut'u çok çabuk unuttu!

Sarı-Lacivertli takımın önde gelen futbolcuları, Teknik Direktör Erol Bulut'un ayrılığının ertesi günü hocalarını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Erol Bulut ile takımda bazı isimlerin yaşadığı problemler de böylece doğrulanmış oldu!

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Erol Bulut'un ayrılığının rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertli takımda beklenen futbolun ortaya koyulamamasıyla bileti kesilen genç çalıştırıcı, bir süre daha gündemde kalacağa benziyor. Erol Bulut'un yerini Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun doldurmasıyla ayrılığın yankısı başka bir boyuta taşınırken, son olarak da oyuncuların sosyal medyadan takipten çıkması, Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin başında beklenenden fazla kaldığının da göstergesi oldu.

KAPTAN DA BU LİSTEDE

Fotomaç'ın haberine göre; başarılı kaleci Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitrios Pelkas, Harun Tekin, ve kaptan Ozan Tufan, Teknik Direktör Erol Bulut'u Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Daha öncesinde de ismi geçen bu futbolcuların, Bulut ilegerilim yaşadığı çokça konuşuluyordu... Mert Hakan Yandaş ve Pelkas, sezonun ilk yarısında formada adaletsizlik yaptığı gerekçesiyle Bulut'a karşı tavır takınmıştı.

- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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