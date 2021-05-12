Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol bacak adalesinde zorlanma tespit edildi
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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol bacak adalesinde zorlanma tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol bacak adalesinde zorlanma tespit edildi
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol bacak arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sol bacak arka üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe Kulübü, dün Demir Grup Sivasspor'a karşı oynadıkları karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkan İrfan Can Kahveci'nin durumuyla açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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