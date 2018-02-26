Fenerbahçeli Fernandao'nun Gol Sonrası El Hareketi Taraftarları Kızdırdı

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada Fernandao kaydederken Brezilyalı oyuncunun gol sevinci çok konuşuldu.

Tribünleri tahrik eden bir sevinçte bulunan Fernandao'nun hareketinin arkasında, Brezilya liginde 10 kırmızı kartlı Bahia-Vitoria maçına gönderme olduğu ortaya çıktı.

KAVGA ÇIKARAN GOL SEVİNCİ

Olaylar, Bahia'lı Vinicius'un golünden sonra kucak hareketi yapmasıyla başlamıştı. Vitoria'lı Kanu bu hareketi yapan Vinicius'a yumruk atması sonucu çıkan kavgada 10 kırmızı kart birden çıkınca maç tehir edildi.