Fenerbahçeli Fernandao'nun Gol Sonrası El Hareketi Taraftarları Kızdırdı
Fenerbahçe'de forma giyen Fernandao, Beşiktaş'a attığı gol sonrasında tribüne el hareketi yapınca ortalığı karıştırdı.
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tek golünü 8. dakikada Fernandao kaydederken Brezilyalı oyuncunun gol sevinci çok konuşuldu.
Tribünleri tahrik eden bir sevinçte bulunan Fernandao'nun hareketinin arkasında, Brezilya liginde 10 kırmızı kartlı Bahia-Vitoria maçına gönderme olduğu ortaya çıktı.
KAVGA ÇIKARAN GOL SEVİNCİ
Olaylar, Bahia'lı Vinicius'un golünden sonra kucak hareketi yapmasıyla başlamıştı. Vitoria'lı Kanu bu hareketi yapan Vinicius'a yumruk atması sonucu çıkan kavgada 10 kırmızı kart birden çıkınca maç tehir edildi.
YORUMLAR (31)
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biz millet olarak artik bölünmeyi hak ediyoruz, ic savas cok yakin. Baksana Besiktaslilar Femerlieri az kalsa öldürecekCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İki haftadır ofsayttan gol atıyor , hakemler görmüyor . Futbolcu değil , forvet falan hiç değil ;eskilerin tabirin ile tam bir kazma . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu fingirdao Türk taraftarını tanımamış daha ADAMDAN KAN ALIRLAR KAN. Dua etsin hala tek parçaCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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galatasarayli gomez yapsaydi besiktaslilar vallahi sevinirdiCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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BU ADAM İNFİALA YOL AÇABİLİRDİ. NE OLCAKTI SEYİRCİ SAHAYA GİRSE ORTALIK KARIŞSA BURDAN BANA KIZACAKLAR AMA FEDERASYONUN DERHAL BU ADAMA VE BUNUN GİBİLERE 5-6 MAÇ CEZA VERMELİCevap Yaz 17 Yayından Kaldır