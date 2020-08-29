Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşıyor Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım seçimi konusunda tereddüt yaşadığı öğrenildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yaptığı açıklamada iki ülke arasında seçim yapacak olan oyuncu için "Kendisini çağırdım ama tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun hangi ülkenin milli takımını seçeceği merak konusu. Hollanda'da doğup yetişen fakat kökenleri Türk olan Ferdi için A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten açıklama geldi.

TRT Spor'a konuşan Güneş, Ferdi'yi Türkiye forması için davet ettiğini fakat oyuncunun kafasının karışık olduğunu söyledi ve "Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam. Çağırdım, bu maçta ihtiyaç da olabilirdi. Evet dese bile yetişmiyor" dedi.

SİNAN GÜMÜŞ İÇİN DE AYNI DURUM

Güneş, Fenerbahçe'nin bir diğer gurbetçi futbolcusu Sinan Gümüş hakkında da aynı durum olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Sinan Gümüş için de geçerli. Yazın konuştuk. Almanya ve Türkiye var. Dışişleri Bakanımız da destek oldu ama o da yetişmiyor. Şu ara tam zamanıydı. Abdülkadir'in de sakatlığı var. Konuşanların, her konuşmasında ve sorularında bir altyapısının olması lazım. Niye alınmadı hesabının sorulmasına kimseye izin vermem" ifadelerine yer verdi.

"İLK KEZ DIŞARIDAN BU KADAR ÇOK İSİM ALDIK"

Sırbistan ve Macaristan maçları öncesi kadronun kimyası hakkında önemli sözler kullanan teknik direktör, "Taramayı yaparken, eldeki mevcut oyuncuları alıyoruz, bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. İlk defa bu kadar yurt dışından çok oyuncu aldık, gidenler var. Yabancı konusu, rezerv lig, sezon planlaması, FFP... Bir sürü konu var. Üretim olmadan yarışma olmaz. Şu anda ülkemizde oyuncu sayısı bakımından ürettiğimiz oyuncu sayısı ne kadar? A Takım'da, genç takımlarda olacak. Üst seviyede gördüğünüz bir oyuncu varsa, alırsın. Sayıda azlık var. Neden az? Çok basit. Üretmiyorsunuz, tüketiyorsunuz, yarıştırıyorsunuz. Yabancı kuralı konuları, 1 sene sonra konuşacağım konu. Tartışmayı kavgaya dönüştürmeyelim. Yasak getirmiyoruz, yerli olsun. Kulüp yapıları üretim yapmaya müsait mi? Hayır. Kim yapıyor? Altınordu. Onu da korumuyoruz, üreteni korumak gerekiyor. O da tükenecek. Bütün kulüplerin üretmesi gerekiyor" diyerek duruma açıklık getirdi.

"BANA DA ELEŞTİRİ GELMİŞTİ"

Altyapının önemine de vurgu yapan Güneş, "Merih nereden çıktı? Fenerbahçe'nin altyapısından. Yurt dışına gitti, geldi, bir yere geldi. Beşiktaş'ın Napoli maçıyla ilgili bana da bir eleştiri vardı, evet, ben de oynattım, doğru. 10 tane oyuncu çıkar mı diye bakıyorduk. Eslem, Rıdvan, Erdoğan, Kerem, Kartal var, kaleci Ersin var. Güven hazır alındı. Altyapıdan Yasin Sülün'ün takımından çıkan oyuncular bunlar. Onların da sorunları olmasına rağmen çıktı. Bursa'da ben Ozan'a şans verirken alıp oynatmıyorum ki, onun geçmişi var, altyapıdan çıktı. Abdülkadir, Yusuf altyapıdan geldi. Ozan'ı ben çıkarmış olmuyorum, hepimiz yardımcı oluruz" sözlerini kullandı.