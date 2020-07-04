Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısında 2 gol atan Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde ilk kez rakip havaları 2 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi Ülker Stadı'nda konuk etti. Maçın ilk yarısına damga vuran isim genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu oldu. Sarı-lacivertli ekibi 25. dakikada 1-0 öne geçiren Ferdi, ilk yarının son anlarda kaydettiği nefis golle, farkı 2'ye çıkardı. Rakip ağlara 2 kez havalandıran genç futbolcu, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de bir maçta 2 gol atan üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçti.