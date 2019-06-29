Fenerbahçeli eski futbolcu Stoch, PAOK'a geri döndü

Miroslav Stoch, ikinci kez PAOK'a transfer oldu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stoch, iki yıl boyunca oynadığı Slavia Prag'dan ayrılıp PAOK'a gitti.

Çekya ekibinin başkanı Jaroslav Tvrdik, transferi sosyal medya hesabından duyururken "Beklenmeyen bir transfer oldu ama oyuncunun böyle bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Ciddi kişisel sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı ve PAOK'a transfer oldu." şeklinde konuştu.

BONSERVİSİ 1,5 MİLYON EURO

Sporx'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki Slovak futbolcunun 1.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında PAOK'a gittiği belirtildi.

2017'de Fenerbahçe'den 1 milyon euroya Slavia Prag'a transfer olan Stoch, 2013-14 sezonunda kiralık olarak PAOK forması giymişti. Stoch, geçtiğimiz sezon Prag ekibiyle toplam 49 maça çıkarken 14 gol ve 13 asist kaydetmişti.