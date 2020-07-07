Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliğiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilere beraberliği getiren Emre Belözoğlu, 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'lerde gol atan ilk futbolcu olarak lig tarihine geçti.
07.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:45
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçında adını lig tarihine yazdırdı.
90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede sarı lacivertlilere beraberliği getiren Belözoğlu, attığı bu golle 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'lerde gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.
İLK GOLÜNÜ BEŞİKTAŞ'A ATTI
Süper Lig kariyerine Galatasaray'da başlayan Emre Belözoğlu, ilk lig golünü 97-98 sezonunda sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı Beşiktaş maçında atmıştı. 40 yaşındaki futbolcu bir dönem Medipol Başakşehir forması da giymişti.