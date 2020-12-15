Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız
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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız

15.12.2020 19:16 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:45

Kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı lacivertli kulübe algı operasyonu yapıldığını ve kendilerine yönelik yapılan oyunların hepsini bozacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe TV'de canlı yayına çıktı ve Yeni Malatyaspor maçının ardından yoğunlaşan eleştirilere yanıt verirken, sarı-lacivertli takım aleyhine bir operasyon olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe ile ilgili sürekli bir algı oluşturulduğunu söyleyen Belözoğlu, "Fenerbahçe, sezon başından beri oluşturulan bu algının içinde olmadı, biz olmadık. Bu ortamı oluşturan kişiler, bunun bir planını kendilerince yaptılar, uygulamak istedikleri plan dahilinde ilerlediklerini zannetsinler, biz buna karşılık koyacağız, karşılığını vereceğiz, öncelikle sahada vereceğiz. Türkiye'de şu anda lig sıralamasına baktığımızda bizim arkamızda olan birçok takım, hala şampiyonluk şarkıları, hocasından memnun taraftar kitleleriyle gidiyor algısı oluşturulurken, bizim için farklı bir algı oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR F.BAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNDEN KAYNAKLANIYOR"

Fenerbahçe'nin sahada her şeyi bozacağını kaydeden yönetici, "Yapılan oyunların hepsini bozacağız. Saha içinde göstermemiz gereken şeyler var. Saha içinde ivedilikle bunun karşılığını veren bir takım ve yaptığımız açıklamalarla süreci doğru yöneteceğimize inanıyorum. Biz zaten işler iyi giderken devreye girmek için burada değiliz. Oluşturulan ortam, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ben şampiyonluğun yetmediği süreçleri yaşadım. Yeter ki biz bir olalım, birlik olalım" diye konuştu.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız
Haber Yorumları (7)
TALİP: Kim çıkardı lan bu algı operasyonu lafını o neymiş oynadığınız oyun ortada kabiliyetinizde belli ne operasyonu
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HANGİ OYUN 2: 3 yıldır alınan oyuncular ve gönderilen hocalar, hepsi 1 hatayı işaret ediyor, AHÇI kalitesiz, helva yapamıyor bu kadar basit, şimdi çıkıpta senin gibi Futbol u bilen birinin oyunlar var demesi abesle iştigal. Şike denilen kumpas ta bile kafaya oynayan takımdan sonra gelinen noktanın başarısızlığı ortada. Başarılı olanı gönderirssen ondan daha başarılı olacak birini bulmalısınız, şimdi çıkıpta algı operasyonu falan filan yok, kabul edin ve biran evel bu Hoca yı gönderin, yok gönderemiyorsan kendin el at
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HANGİ OYUN: Öncelikle kendi oyununa bakacaksın Emre, yapılan trabsferler bu işi bilenlerce okeylendiğinde oynanacak futbol un F si varmı sahada. Topu birbirine atacak, araya gönderecek, fileleri havalandıracak engel varmı yada aldığını haketmeyen varmı ona bakacaksın. Hep söylüyorum Unun yağın şekerin kalitelisinin alınması helvanın kim tarafından yapılırsa yapılsın iyi olacağı anlamına gelmez. Herbir malzemenin ölçülü ve kıvamında serpiştilip karıştırılması gerekli, bunu yapacak kişininde kaliteli olması gerek.
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