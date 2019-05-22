Fenerbahçeli Diego Reyes, Meksika'dan Gelen Teklifi Reddetti
Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği isimlerin başında gelen savunma oyuncusu Diego Reyes'in, Meksika'nın Club America ekibinden gelen teklifi reddettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de ilk yarıdaki kabusun ardından takımdan kiralık olarak gönderilen Diego Reyes, Meksika Ligi ekiplerinden Club America'dan gelen teklifi reddetti.
Sezonunda 2. yarısında La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık olarak oynayan ve Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Meksikalı oyuncu, Avrupa'dan ayrılmaya yanaşmadı.
Club America, Ajax ile transferi için anlaştığı 21 yaşındaki styoperi Edson Alvarez'in yerine Reyes için temasa geçirken, 26 yaşındaki futbolcu Avrupa'dan ayrılmak istemediğini belirterek gelen teklife olumsuz yanıt verdi.
TIGRES DE "İSTEMİYORUZ" DEDİ
Tigres Başkanı Miguel Angel Garza, son dönemde çıkan transfer iddialarının ardından "Diego Reyes ile hiçbir şekilde ilgimiz ve bağlantımız yok. Oyuncuyla ya da kulübüyle temasa geçmedik. ifadelerini kullanmıştı.
Diego Reyes, geçen sezon Süper Lig'de 8, La Liga'da ise 6 maçta forma giyerken, performansı ile eleştiri oklarının hedefinde kaldı.
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ali koc vizyonu alkisCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adamı alırken bedavaya aldık diye gururlanıyor ali koç. Sanki bedavaya oynatıyoruz. Senelik ücreti 1. 5 m euro. Ortalama 9-10 milyon tl parayı adama verdiler. Bu sene bunu gibi bir sürü oyuncu var. Ali Koç verdiği 50 m doları boş oyunculara harcadı. Futboldan anlamayan bir adam ve ekibi görünüyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Enayi gibi bağış yapıyorsunuz birde bu kulübeCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Comoli ücretini versin. Comoli defolup gitmedikçe hiçbir şey değişmezCevap Yaz 13 Yayından Kaldır