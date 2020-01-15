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Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün sol dizinde ödem tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Deniz Türüç'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

15.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:32
Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün sol dizinde ödem tespit edildi

, milli futbolcusu 'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Deniz'in MR'ı çekildi ve sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.

Oyuncunun Süper Lig'de Gaziantep FK ile yapılacak karşılaşmada görev alıp alamayacağının ise cuma günü kafile yola çıkmadan netlik kazanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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