FenerbahçeKayserispor maçının VAR'ı Mete Kalkavan - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FenerbahçeKayserispor maçının VAR'ı Mete Kalkavan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
FenerbahçeKayserispor maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın 4.Hakemi Hüseyin Göçek olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak.

Kalkavan'a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi

Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi

 Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu

Dev maça damga vuran pozisyon için ne dediler? İşte eski hakemlerin penaltı yorumu

 İllegal bahis, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcuların başını büyük derde soktu

İllegal bahis, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş eski futbolcuların başını büyük derde soktu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title