Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Mesut Özil sözleri: Taraftar olarak isterim
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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Mesut Özil sözleri: Taraftar olarak isterim

03.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:10

Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Uzun süredir sarı-lacivertli takımın gündeminde olan ve ara transfer döneminde kulübünden ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni adresi merak ediliyor. Taraftarın da dört gözle beklediği Mesut Özil için Fenerbahçe cephesinden yeni açıklama geldi.

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da bulunan Mesut Özil uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunuyor. Takımında kadro dışı bırakılan ve gözden çıkarılan yıldız futbolcu idmanlarını kişisel olarak sürdürerek kendini hazır tutmak istiyor.

Yeni adresinin merak edildiği 32 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe için bir seçenek olmaya devam etse de transferin mali boyutu çözülmeyi bekleyen en büyük sorun olarak göze çarpıyor.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCULARDAN BİRİ

Arsenal'da haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut Özil, İngiltere Premier Lig'de en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak isteyen İngiliz ekibinin olası ayrılık durumunda maaşının bir kısmını ödemeyi kabul edebileceği konuşuluyor.

Yine de Fenerbahçe'nin mali tablosuna uzak kalacak olan bu transferde Mesut Özil'den fedakarlık beklenecek.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: EKONOMİK GERÇEKLER VAR

Özellikle sarı-lacivertli taraftarların transferini dört gözle beklediği Mesut Özil için Fenerbahçe cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, gündemde olan Mesut Özil dedikoduları ile ilgili konuştu. Beyaz TV'ye konuşan Baki, bir taraftar olarak Mesut Özil'i çok isteyeceğini ancak bu transferin mali boyutunun olduğunu belirterek ekonomik olarak kulübe uymayan kimseyi çok isteseler de transfer edemeyeceklerini söyledi.

Baki yaptığı açıklamada, "Özil ile alakalı başkanımızın net bir açıklaması vardı 'Güzel bir rüya' şeklinde. Mesut Özil'in iyi bir Fenerbahçeli ve vatan hasreti çektiğini biliyoruz. Ben bir taraftar olarak isterim ama ekonomik gerçekleri var bu işin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Mesut Özil sözleri: Taraftar olarak isterim
Haber Yorumları (1)
NAMYELÜS: Fenerbahçe''nin Falca''su olmaya aday!
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